Прогноз The Economist на 2027 год не стоит переоценивать, поскольку подобные публикации во многом описывают уже заметные тенденции общими фразами, заявил политолог Алексей Ярошенко в беседе с Пятым каналом.

По его словам, такой вывод можно сделать, проанализировав обложки журнала за последние пять лет. Выделяемые изданием десять–двенадцать трендов зачастую очевидны как экспертам, так и широкой аудитории.

В качестве примера Ярошенко привёл более осторожное и скептическое отношение к искусственному интеллекту. Он считает, что для выявления этой тенденции не требуется особого предвидения.

Комментируя прогноз о возрождении правых движений в Европе, политолог также предостерёг от завышенных ожиданий в России. По его оценке, смена европейских руководителей сама по себе не гарантирует долгосрочного улучшения отношений с Москвой.