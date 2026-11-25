России и Брунею важно расширять перечень товаров и совместных проектов, чтобы снизить зависимость экономических отношений от сырьевой конъюнктуры, рассказал «ФедералПресс» политолог Сергей Шершун.

По его словам, сейчас торговля практически полностью опирается на российскую нефть. В марте Сергей Лавров оценивал товарооборот за 2025 год почти в $900 млн, отмечая рекордный рост.

«Султанат заинтересован в российских финансовых технологиях — наш посол в недавнем интервью говорил о том, что между ЦБ прорабатывается меморандум о сотрудничестве», — отметил Шершун.

Политолог также напомнил, что в июне Владимир Путин предложил создать межправительственную комиссию. По оценке эксперта, её запуск поможет предметнее обсуждать экономическое сотрудничество и переходить от торговли к конкретным проектам.