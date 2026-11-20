Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина показала невозможность обсуждать будущий мировой порядок без России, заявил Запорожскому агентству новостей секретарь Союза журналистов России, политолог Тимур Шафир.

Эксперт противопоставил переговоры трёх лидеров прежним заявлениям на Западе о необходимости изолировать Москву и исключить её из решения важнейших международных вопросов.

По мнению Шафира, Россия одной из первых открыто выступила за пересмотр устройства мира, при котором отдельное государство или группа стран диктуют условия остальным. Теперь, как считает политолог, необходимость перемен признают и Вашингтон, и Пекин.

Главным результатом встречи он назвал подтверждение роли России в формировании будущих международных правил. По оценке эксперта, учитывать её позицию придётся и тем государствам, которые рассчитывали обойтись без участия Москвы.