В публичных заявлениях нынешней администрации США встречаются близкие России идеи взаимного уважения и мирного сосуществования, рассказал политолог, эксперт ЭИСИ Никита Сетов «Новым Известиям».

Эксперт пояснил, что речь идёт о возможности взаимодействовать даже при несовпадении национальных интересов. При этом он предостерёг от выводов о полном единстве ценностей Москвы и Вашингтона.

Совпадение хотя бы части подходов Сетов назвал основой для будущих решений и совместных проектов. По его мнению, значение переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина выходит за рамки отдельных конфликтов и касается принципов будущего мироустройства.

Окончательные выводы о результатах встречи эксперт предложил делать по дальнейшим действиям участников. В частности, по украинскому урегулированию, как отметил Сетов, публичной конкретики пока немного.