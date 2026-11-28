Разногласия Вашингтона и Брюсселя связаны с планами ЕС финансировать поддержку Украины в том числе за счёт налогов с американских компаний, рассказал KP.RU политолог-международник Владимир Оленченко.

«Траты ЕС на Украину и налоги на бигтех США в Европе — сообщающиеся сосуды, и Трамп это прекрасно понимает», — считает эксперт.

Как отмечается в публикации, дополнительные сборы с работающих в Европе технологических компаний должны принести Евросоюзу €75 млрд за семь лет. По оценке Оленченко, перспектива покрывать европейские расходы американскими деньгами вызывает недовольство президента США.

Политолог также связал противоречия с обсуждением многолетнего бюджета ЕС. По его мнению, включение помощи Киеву в общие расходы может вовлечь в её финансирование даже противников новых займов — Чехию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

Оленченко полагает, что утверждение бюджета одновременно закрепит новые налоги для американского бизнеса. Именно поэтому, по его оценке, Трамп критикует и бюджетные предложения, и политику Евросоюза.