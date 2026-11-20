Обсуждать завершение украинского конфликта без европейских стран бессмысленно, поскольку они обеспечивают значительную часть поставок денег и оружия Киеву, заявил «Росбалту» политолог Евгений Минченко.

По оценке политолога, договорённости Москвы и Вашингтона сами по себе не решают вопрос продолжения боевых действий. Минченко связал его с поддержкой, которую Украина получает от Евросоюза и Великобритании.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва по дипломатическим каналам предложила европейским представителям приехать в РФ и изложить своё видение безопасности на континенте. Президент отметил, что безопасность Украины необходимо обсуждать в общеевропейском контексте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать, кого именно пригласили в Москву. Он также не сообщил, поступил ли ответ от европейской стороны.