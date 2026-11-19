Победивший на выборах «Студенческий список» может продолжить сотрудничество с Москвой, хотя внутри движения есть разные взгляды на внешнюю политику, заявил «Росбалту» гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Гращенков пояснил, что движение объединяет представителей академического сообщества и гражданских активистов. По его оценке, оно выросло из внутренних проблем Сербии — кризиса доверия к политическим институтам и недовольства коррупцией.

«Однако отказ от антироссийских санкций имеет достаточно серьезные основания. Это и энергетическая зависимость Сербии, и исторические отношения двух стран, и особенности общественного мнения», — отметил Гращенков.

По мнению эксперта, новые власти могут одновременно проводить демократические реформы и сохранять партнёрство с Россией. При этом он ожидает, что по мере продвижения Сербии к членству в ЕС давление на Белград усилится.