Европейские представители вряд ли согласятся приехать на переговоры в Москву и будут добиваться нейтральной площадки, рассказал «Росбалту» доктор политологии Камран Гасанов.

Он прокомментировал предложение Владимира Путина обсудить в российской столице европейское видение будущей архитектуры безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не уточнил, кто именно приглашён и получен ли ответ.

«Так что у европейцев нет не только готовности обсуждать с РФ систему коллективной безопасности, но и попросту единой позиции, которую они могли бы заявить», — отметил Гасанов.

По его оценке, европейцы предпочитают многостороннее обсуждение с участием Украины и США. При этом Москва намерена говорить не только об украинском конфликте, но и о более широких вопросах безопасности.

Политолог Евгений Минченко назвал участие Европы необходимым, поскольку она обеспечивает Киев деньгами и вооружениями. Профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов подчеркнул, что для содержательного диалога европейцам нужно предложить конкретную повестку по коллективной безопасности.