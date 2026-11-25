Марин Ле Пен считает прямые переговоры с Москвой выгодными Франции, поскольку изоляция России ускоряет её сближение с Китаем, рассказала KP.RU старший исследователь ИМЭМО РАН Ева Балавина.

«Любой намек на симпатию к Кремлю — повод для ее соперников поставить под сомнение способность Ле Пен проводить независимую внешнюю политику», — отметила эксперт.

По оценке Балавиной, поэтому Ле Пен избегает прямой поддержки российской стороны. При этом политик выступает против приёма Украины в Евросоюз и намерена снизить французский взнос в бюджет объединения. В случае её победы это может вызвать разногласия Парижа с Брюсселем, считает эксперт.

Балавина также обратила внимание на экономические аргументы Ле Пен. Обсуждая помощь Киеву, та поднимает вопросы покупательной способности французов и нехватки средств на индексацию пенсий. Несмотря на критику нынешнего курса, политик обещает выполнить уже принятые перед Украиной материальные и гуманитарные обязательства.