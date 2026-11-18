Европе следует изменить политику в отношении «всего русского», а также перестать бойкотировать деятелей культуры и российских атлетов, если она хочет стать участником переговоров по урегулированию на Украине, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Если Европа хочет занять какое-либо место за столом переговоров с Россией, она должна немедленно изменить курс в отношении этой опасной, наполненной ненавистью риторики по поводу всего русского», - написал он в соцсети X*.

По мнению политика, «российские журналисты, интеллектуалы, художники, спортсмены и певцы» должны свободно заниматься своей профессиональной деятельностью без риска стигматизации со стороны Европы.

Ранее Мема предложил создать психиатрическую больницу для политиков ЕС, чтобы лечить их от русофобии и желания развязывать войны.

Напомним, Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить сборные РФ к соревнованиям. Это решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны ряда стран — хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей с участием сборной РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны, которые выступают против допуска российских спортсменов к международным состязаниям, пренебрегают принципами Олимпийской хартии.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.