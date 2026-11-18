Закрытие границы с Россией нанесло значительный ущерб экономике Финляндии. Такое мнение высказал представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости. По его оценке, решение финских властей было неоправданным и привело к серьезным экономическим последствиям.

Особенно сильно ограничения затронули приграничные территории, в том числе регион Южная Карелия. До закрытия границы местная экономика получала существенные доходы благодаря потоку российских туристов, которые регулярно приезжали за покупками и пользовались услугами местного бизнеса.

Мема отметил, что ранее российские туристы приносили Южной Карелии около миллиона евро ежедневно. Совокупные ежегодные поступления от посетителей из России в приграничных регионах Финляндии достигали примерно 890 миллионов евро. Прекращение туристического потока лишило местный бизнес значительной части доходов.

Ранее Мема выразил мнение, что мир рискует столкнуться с ядерной войной. По его мнению, избежать угрозы можно лишь при условии, что НАТО вернётся к границам 1997 года и отступит от российских территорий.