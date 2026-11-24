На фоне урегулирования украинского конфликта Европа изучает пять вероятных вариантов переустройства системы безопасности. Об этом сообщает Politico, опираясь на мнения экспертов и представителей НАТО.

Так, первым вариантом названо усиление позиций ОБСЕ. Данная структура, в составе которой по-прежнему числится Москва, могла бы превратиться в платформу для наблюдения за прекращением огня и реализации мер доверия, отмечается в публикации. Между тем её деятельность затрудняют многочисленный состав участников и правило принимать решения консенсусом.

Вторая опция — восстановление Совета Россия — НАТО. Данный формат, замороженный с 2022 года, способен помочь в управлении эскалацией, однако его возвращение рискует придать Москве легитимность в глазах Запада, указывает издание.

Третьим сценарием названо подписание нового договора о безопасности, который заменил бы действующие институты. Как сообщает Politico, именно это предложение вызывает самое сильное сопротивление у союзников Украины, они опасаются, что Россия получит чрезмерное влияние.

Четвёртый вариант предусматривает формирование нового формата взаимодействия между ЕС и Россией. Брюссель мог бы задействовать свои рычаги в торговле и визовой сфере, однако любая подобная конструкция должна быть оформлена как дополнение к нынешней архитектуре, а не как её изменение, говорится в статье.

Пятый сценарий, оцениваемый экспертами как наиболее вероятный, — сохранение нынешнего положения дел. По словам собеседников издания, Москва и Запад слишком далеки от компромисса, поэтому существующая система, при всей своей нестабильности, скорее всего, останется прежней.

Помощник президента России Юрий Ушаков 12 ноября сообщил, что Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером напомнил им о предложениях по формированию архитектуры безопасности, выдвинутых в 2021 году. Их ключевыми положениями были нерасширение военного блока, неразмещение у российских границ определённых категорий систем вооружений и возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО.