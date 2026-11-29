Москва продолжает контакты с Вашингтоном по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Первый информационный».

«Мы продолжаем наши контакты с американцами», — сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию вокруг украинского урегулирования.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин открыт для контактов по урегулированию, в том числе и с представителями ЕС. При этом Москве необходимо понять, с чем Европа готова прийти на переговоры.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложенную президентом США Дональдом Трампом сделку по разрешению конфликта на Украине.