Россия готова продолжать гуманитарные инициативы с Украиной по примеру миссии в Алешках в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами. По примеру того, как это было в Алешках», - сказал он в интервью с News.by.

Песков также отметил, что РФ продолжает контакты с американской стороной по вопросам урегулирования на Украине.

Напомним, гуманитарная операция в Алешках состоялась в конце октября. Жителям передали несколько десятков тонн необходимых грузов, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие смогли беспрепятственно покинуть город.

Отметим, 12 ноября на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент РФ Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке в ДНР по примеру Алешек. 23 ноября Песков заявил, что Москва считает свое предложение по вопросу гуманитарной миссии в Константиновке актуальным, но до сих пор не получила ответа от Киева.