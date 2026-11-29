Россия готова продолжать гуманитарные инициативы с Украиной по примеру миссии в Алешках в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Мы готовы на гуманитарном треке продолжать реализацию инициатив с украинцами. По примеру того, как это было в Алешках», - сказал он в интервью с News.by.
Песков также отметил, что РФ продолжает контакты с американской стороной по вопросам урегулирования на Украине.
Напомним, гуманитарная операция в Алешках состоялась в конце октября. Жителям передали несколько десятков тонн необходимых грузов, включая продукты, средства гигиены и топливо для генераторов. Кроме того, все желающие смогли беспрепятственно покинуть город.