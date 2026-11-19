Американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что ему понятна позиция, которую занимает Владимир Путин после удара по Крымскому мосту. Такую информацию передал Гейб Гутьеррес — корреспондент канала NBC, который пересказал содержание своего разговора с президентом США.

«Он сказал, что разговаривал с Владимиром Путиным и что Путин был крайне возмущен Зеленским из-за атаки на мост», — сказал журналист.

Как отметил Гутьеррес, американский президент признал, что чувства, которые испытывает Путин, ему объяснимы.

Журналист также указал, что в ходе общения Трампа с главами других государств основное внимание уделялось украинскому конфликту, а тема войны с Ираном затрагивалась лишь вскользь.

Ранее Владимир Путин заявил, что ответные меры России на удары по Крымскому мосту окажутся более болезненными.