В Кремле призвали не относиться всерьез к публикациям немецкой прессы о якобы существующих планах Москвы вывести на околоземную орбиту спутник с ядерным зарядом. Соответствующую оценку 23 ноября на брифинге для журналистов дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о том, видели ли в администрации президента свежие материалы немецких журналистов на эту тему, представитель главы государства пояснил, что в Кремле с ними даже не знакомились.

«Нет, мы не видели эти сообщения, но там такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез», — подчеркнул Песков.

Поводом для обсуждения стала публикация в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, авторы которой со ссылкой на Федеральную разведывательную службу Германии и бундесвер утверждали, что страны НАТО якобы располагают данными о скором выводе на орбиту аппарата под названием «Спутник-S» с ядерной боеголовкой до конца 2026 года.

Принципиальная позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной: президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна категорически выступает против милитаризации космического пространства и размещения там ядерных вооружений. Глава государства подчеркивал, что Россия не предпринимает в космосе ничего сверх того, что делают другие космические державы, включая США, и призывает неукоснительно соблюдать действующие международные соглашения.