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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Песков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

Vladimir Andreev / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Конкретных договоренностей о контакте лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но если встречу запланируют, то сорвать ее не сможет никто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких окончательных договоренностей на предмет встречи не достигнуто, но со временем, наверное, и до этого дойдет дело», - сказал он в интервью изданию «Известия».

Песков также добавил, что Кремль рассчитывает на трехстороннюю встречу с участием Украины, США и РФ в обозримой перспективе. При этом он отметил, что предсказать результативность этого диалога сложно, «потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже».

Ранее Песков сказал, что в качестве площадки для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может быть рассмотрен Абу-Даби.

Напомним, Трамп во время беседы с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что считает возможной новую двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным в обозримой перспективе.
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ПолитикаДмитрий Песковвстреча Путина и Трампа
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