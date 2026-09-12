Лавров: приглашение Зеленского в Москву – это огромный жест доброй воли

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил журналистам, что приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры является огромным жестом доброй воли со стороны Кремля.

«Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Это уже огромный жест доброй воли с российской стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой», — пояснил министр.

Лавров также отметил, что Зеленский, предложивший встречу с президентом Владимиром Путиным в Соединенных Штатах, редко бывает у себя в стране, тогда как у российского руководства хватает дел в РФ.

«Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», — добавил глава российской дипломатии.

Ранее Путин неоднократно говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что приглашение остается в силе.

Накануне представитель Кремля заявил, что пока нет информации о том, поедет ли Путин на саммит G20 в США.