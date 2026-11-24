Первый за почти три десятилетия новый ледокол Береговой охраны США Storis вернулся из своего дебютного похода в Арктику, проведя в море 133 дня. Как сообщает профильное американское издание Defense News в публикации от 24 ноября, судно, принятое в состав флота в августе 2025 года, действовало в акватории Северного Ледовитого океана и вблизи Аляски.

По сведениям издания, экспедиция продемонстрировала расширение военных и патрульных возможностей американской службы в регионе на фоне обостряющейся международной конкуренции.

В беседе с журналистами командир ледокола капитан Кори Кернс рассказал, что за время развертывания экипаж впервые за несколько десятков лет выполнил в Арктике боевые артиллерийские стрельбы, а также провел правоохранительные рейды. Совместно с представителями Национального управления океанических и атмосферных исследований моряки инспектировали рыболовецкие траулеры и перерабатывающие суда в Беринговом море.

Особое внимание в походе уделили технологическим экспериментам и логистике, уточняет издание. Специалисты Отдела оборонных инноваций Пентагона и исследовательского центра Береговой охраны испытали на борту беспилотники компаний Textron и Skyfront — дроны проверили на устойчивость к арктическим морозам и применили для ледовой разведки.

Кроме того, поскольку Storis представляет собой переоборудованное судно обеспечения нефтяных платформ (ранее носившее имя Aiviq), экипаж отработал имитацию дозаправки в море с катером Stratton. По оценке Кернса, способность ледокола перекачивать большие объемы топлива позволит в кризисной ситуации заправлять эсминцы ВМС США во льдах.

Помимо учений, около 300 часов похода ушло на наблюдение за четырьмя китайскими исследовательскими судами, которые работали вблизи исключительной экономической зоны Аляски без предварительного уведомления американских властей. При этом командир признал, что во время летнего выхода у корабля выявились пробелы в защищенной военной связи со штабами в Джуно и Аламеде.

Успешное завершение миссии Storis позволило частично разгрузить устаревший средний ледокол Береговой охраны США Healy, который сосредоточится исключительно на научных задачах, отмечает источник. Осенью 2026 года Healy был вынужден прервать собственный арктический рейс из-за механической поломки и вернуться на буксире в Сиэтл, а двумя годами ранее его экспедицию сорвал пожар. При этом первый из трех новых специализированных полярных ледоколов служба рассчитывает получить лишь около 2033 года.