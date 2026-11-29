Армения планирует выступить с инициативами по углублению экономического сотрудничества с Россией. Соответствующие предложения Москва получит в ходе предстоящих переговоров, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, рассказывая о повестке своего будущего визита в РФ.

Ранее глава армянского правительства объявил о намерении посетить Россию в начале декабря. Пашинян также рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили, что поездка армянского премьера уже согласована.

По словам Пашиняна, в отношениях двух стран сохраняются вопросы, требующие обсуждения, однако есть и направления для конструктивного взаимодействия. В частности, Ереван намерен предложить Москве новые варианты расширения партнерства в нескольких отраслях экономики.

Ранее Пашинян заявил о готовности покинуть свой пост и инициировать проведение внеочередных парламентских выборов.