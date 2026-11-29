Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности покинуть свой пост и инициировать проведение внеочередных парламентских выборов.

Такое развитие событий возможно в случае, если оппозиционные силы не поддержат вынесение проекта новой конституции страны на референдум, сообщил Пашинян в интервью Общественному телевидению.

По его словам, отказ оппозиции одобрить соответствующую инициативу приведет к необходимости проведения досрочного голосования. Для этого премьер намерен подать в отставку, чтобы создать необходимые политические и юридические условия для организации новых выборов.

При этом глава армянского правительства подчеркнул, что возможная отставка не будет означать его окончательного ухода из политики. Напротив, он рассчитывает использовать эту процедуру для участия в новой избирательной кампании.

Ранее глава кабмина Армении анонсировал публикацию проекта новой конституции республики.