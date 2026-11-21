Владимир Зеленский продолжает хамить президенту США Дональду Трампу. На этот раз причиной претензий стало отсутствие помощи с системами ПВО. Зеленский посетовал, что США обделяют Украину в пользу Израиля, передавая ему различные виды вооружений. Подобные выпады в адрес главы Белого дома звучат всё чаще — и, как выясняется, за ними стоит вовсе не забота о собственной стране.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил истинную подоплёку громких заявлений киевского режима. По его словам, проблема с ракетами действительно существует, но риторика Зеленского — это чистая политика.

«Если говорить объективно, у Украины сейчас есть большая проблема с ракетами. Однако громкие слова Зеленского связаны больше с политикой. Он заявляет о проблемах, чтобы дать повод демократам травить Трампа. То есть это не столько требования непосредственно к Вашингтону, сколько провокация в отношении Трампа для того, чтобы демократы получили возможность в очередной раз укусить президента США», — подчеркнул эксперт.

Кнутов прямо указал, на чьей стороне играет Зеленский: «По сути, он играет на стороне демократов».

Хамство Зеленского в адрес Трампа — не отчаяние, а расчёт: за громкими словами о ПВО и «обиженной» Украине стоит попытка сыграть на стороне демократов и в очередной раз укусить американского президента. Но чем чаще киевский режим выбирает провокации вместо реальных аргументов, тем отчётливее становится его истинное лицо — и тем меньше остаётся тех, кто готов воспринимать эти выпады всерьёз.