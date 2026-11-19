Торговые партнеры России могут рассчитывать на стабильность, надежность и высокое качество поставляемой продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита АТЭС.

По словам главы государства, в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия направляет значительные объемы энергоресурсов, зерна и минеральных удобрений. Эти поставки, подчеркнул Путин, способствуют укреплению энергетической и продовольственной безопасности всего региона.

Кроме того, президент сообщил о продвижении российской инициативы Большого Евразийского партнерства. Ее цель — формирование единого экономического пространства на континенте. Москва рассматривает эту структуру как интеграционную основу для взаимодействия Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на Филиппины для участия в Восточноазиатском саммите.