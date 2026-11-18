Тема Украины может быть затронута в ходе встречи российского президента Владимира Путина и главы Белого дома на саммите АТЭС в Шэньчжэне, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главы двух стране могут обсудить также ситуацию вокруг Ирана.

«Текущие вопросы. Конечно, прежде всего Украина. Конечно, если будет время, обменяются мнениями и по Ирану», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп проведут в Шэньчжэне встречи в разных форматах.

По словам Пескова, время встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов еще не определено.