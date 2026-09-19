NYT: жители Гренландии неоднозначно отреагировали на возможную сделку с США

Новости о потенциальном соглашении Дании и Гренландии с США вызвали неоднозначную реакцию жителей острова, пишет New York Times.

«Когда в субботу новость о сделке разнеслась по всей Гренландии, некоторые жители острова выразили облегчение. Однако, по-видимому, царили также растерянность, беспокойство», - сообщает газета.

В частности, людей обеспокоило, о чем конкретно было достигнуто соглашение, в также вероятность того, что контроль США над Гренландией может стать чрезмерным, отмечается в статье.

«Моя первая реакция - это беспокойство и скептицизм <...> Создается впечатление, будто он (президент США Дональд Трамп. - Прим. ред.) получает монополию над Гренландией», - приводит издание слова бывшей учительницы из города Нарсак на юге Гренландии Эллен Фредериксен.

При этом депутат датского парламента из Гренландии Нааи Натаниэльсен заявил, что если соглашение будет заключено, то «оно создаст все необходимые условия для восстановления более нормальных отношений».

Ранее Трамп заявил о достижении договоренностей с Данией и властями Гренландии. По его утверждению, они предусматривают постоянное участие Вашингтона в обеспечении безопасности острова.

Американский госсекретарь Марко Рубио пояснил, что сделка обусловлена неспособностью Дании и самой Гренландии самостоятельно гарантировать безопасность острова.