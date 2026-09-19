Битва за Гренландию: Европа показала слабость и проиграла США

У Дании не было другого выбора, кроме как поддержать соглашение с Соединенными Штатами об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Соединённые Штаты Америки заключили соглашение с Данией и Гренландией, которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями на территории крупнейшего в мире острова, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом газета The New York Times пишет, что Трамп преувеличил степень контроля над Гренландией. Военные США будут работать вместе с датскими партнерами, а не устанавливать контроль над Королевством и островами.

«Если сравнить Данию и Соединенные Штаты, их военный баланс, то США превосходят Данию в десятки, а то и в сотни раз. Данию можно сравнивать в экономическом и военном плане лишь с одним из штатов. Даже если бы Дания искренне захотела, то ничего бы не смогла сделать в случае прямого вмешательства американского или любой страны НАТО. Поэтому почему Дания пошла на этот шаг? Это было безвыходно», — сказал Блохин.

Политолог добавил, что когда такие игроки, как США начинают затевать войны против маленьких стран, те даже не пытаются противостоять им.

«Некоторые не начинают воевать в ответ, им легче сразу проиграть», — резюмировал Блохин.