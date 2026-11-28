Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу сообщил о готовности уступить на первом этапе ротации пост главы правительства Гади Айзенкоту ради создания кабинета национального единства без участия арабских партий.

По словам Нетаньяху, перед лицом экзистенциальной угрозы и риска появления правительства, неспособного ей противостоять, его ответственность как лидера обязывает отложить на второй план все остальное, включая принцип первенства крупнейшей партии.

«Моя ответственность как лидера обязывает меня отложить все в сторону, включая принцип первенства крупнейшей партии, и согласиться на то, чтобы Гади Айзенкот первым занял пост премьер-министра, а я в начале срока полномочий буду занимать должность альтернативного премьер-министра», — указано в заявлении Нетаньяху в социальных сетях.

Именно Айзенкоту в настоящее время поручено сформировать следующее правительство. Сам политик и его партнеры по оппозиционному блоку пока никак не прокомментировали заявление Нетаньяху.