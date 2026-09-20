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Миршаймер назвал две серьезные проблемы, возникшие у ВСУ

Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / GLOBAL LOOK
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о серьезных кадровых проблемах Вооруженных сил Украины. По его словам, ситуация осложняется масштабным дезертирством и уклонением граждан от призыва, что, как считает эксперт, ограничивает возможности Киева продолжать боевые действия.

Миршаймер также отметил, что украинские власти, по его мнению, столкнулись с последствиями проводимой политики. Он предположил, что Украина в дальнейшем может сохранить тесные отношения с европейскими государствами, которые продолжат использовать ее в противостоянии с Россией.

«В общем, очевидно, что Украина не в том положении, чтобы победить в этом конфликте», — отметил он.

На этом фоне, как считает профессор, у России может быть заинтересованность в том, чтобы сохранившаяся часть украинского государства оставалась слабой. 

Ранее военный аналитик и бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что международному сообществу следует признать поражение Украины.
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