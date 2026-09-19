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Сводка СВО, 19 сентября. Группировку ВСУ режут на куски в харьковском котле

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Бои в Харьковской области.
Бои в Харьковской области. Министерство обороны РФ

Российские военные продолжают ликвидацию котла, в который боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на северо-востоке Харьковской области. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки бойцы группировки войск «Север» освободили здесь села Лошаково и Комиссарово.

Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой, добавляет, что из обоих населенных пунктов были выбиты боевики 1-го отряда погранслужбы Украины. Харьковский котел начинают нарезать на части — теперь под угрозой локального окружения оказалось село Рубленое.

Ранее Минобороны сообщало, что в окружении на Харьковщине попало около 1700 украинских военных. Военкоры пишут, что не менее 700 из них уже уничтожено или ранено. Ликвидация идет по плану.

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Доброполье отрезали

Одновременно с успехами в Харьковской области, подразделения группировки «Центр» освободили в ДНР населенные пункты Гулево и Марьевка. Об этом также говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Военкор Александр Коц уточняет, что оба села расположены в Добропольском районе: Гулево — в 11 километрах к юго-западу от этого города, Марьевка — на берегу реки Самара у трассы Т0514, соединяющей Доброполье с Краматорском. По факту, от тылового пока Краматорска Доброполье уже отрезали.

Также же наши военные продвинулись и Запорожской области, взяв под контроль село Зеленая Диброва. Ближайшая цель на этом участке фронта — село Барвиновка, которое является для ВСУ важным перевалочным пунктом. В ходе боев за Зеленую Диброву ВС РФ уничтожили до роты живой силы противника.

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Потери ВСУ по направлениям

За сутки ВСУ потеряли на менее 1185 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Наибольший урон противнику нанесли бойцы группировки войск «Центр», которые вывели из строя более 410 вражеских солдат и офицеров.

Потери врага в зоне действия группировки «Север» составили до 245 человек убитыми и ранеными, в зоне действия «Южной» — до 145 человек, в зоне действия «Запада» — свыше 210, в зоне действия «Востока» — до 280, в зоне действия «Днепра» — более 55.

Кроме того, за указанный период наши военные уничтожили 936 украинских беспилотников. А также 13 бронированных машин противника.
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ПолитикаВ миреХарьковская областьВС РФспецоперация на Украинегруппировка войск Западгруппировка войск Центргруппировка войск Юггруппировка войск СеверВСУ
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