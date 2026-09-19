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Цена за кровь детей. Карателя Донбасса разорвало русской бомбой в Изюме

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине

Российские военные уничтожили в Харьковской области матерого боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) и палача Донбасса, майора Дмитрия Колесниченко. О его бесславной гибели сообщают в соцсетях сослуживцы.

Накрыло всех

Сообщается, что Колесниченко с 2014 года участвовал с составе националистического батальона «Днепр-1»* в так называемой «антитеррористической операции» (АТО). По этим названием киевский режим скрывал карательную войну против мирного населения Донбасса.

Расплата пришла к боевику, на тот момент уже майору 3-го армейского корпуса ВСУ, созданного на базе националистического батальона «Азов»**, 15 сентября. Офицера ликвидировали в Изюме.

Ликвидированные наемники — Карстен Трэвор Гринчерч (слева) и Джейкоб Сэмюэл Керл.
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Именно в этот день ВВС РФ нанесли массированный авиаудар по оккупированному городу. Были поражены здания управления налоговой службы и государственной миграционной службы Украины, использовавшиеся для нужд боевиков 3-го корпуса. Судя по всему,  Колесниченко был разорван авиабомбой.

Смертельные погоны

Офицерский состав ВСУ и украинских спецслужб является одной из приоритетных целей для российских военных. Неудивительно, что список таких некрологов регулярно пополняется.

Так, в августе были ликвидированы два офицера противника: майор Евгений Швабский (Бостон), возглавлявший роту 153-го батальона территориальной обороны ВСУ, и младший лейтенант Александр Ким (Кореец), командир взвода БПЛА специального назначения 2-го полка Национальной гвардии Украины (НГУ). Оба отправились на тот свет из Сумской области.

Чуть ранее в Запорожской области свой «билет к Бандере» получил старший лейтенант ВСУ Николай Кузиков с позывным Борода. Он служил в должности командира артиллерии батальона.

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А в конце июля в зоне СВО был ликвидирован лейтенант Иван Напханюк. Этот уроженец Запорожья не принял освобождения своей земли российскими военными и бежал на территорию, подконтрольную киевскому режиму, чтобы взять в руки оружие. За что и поплатился жизнью.

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории России

**Организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории России
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ПолитикаВ РоссииВС РФспецоперация на Украинеликвидация ВСУ
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