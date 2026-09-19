Российские военные уничтожили в Харьковской области матерого боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) и палача Донбасса, майора Дмитрия Колесниченко. О его бесславной гибели сообщают в соцсетях сослуживцы.
Накрыло всех
Сообщается, что Колесниченко с 2014 года участвовал с составе националистического батальона «Днепр-1»* в так называемой «антитеррористической операции» (АТО). По этим названием киевский режим скрывал карательную войну против мирного населения Донбасса.
Расплата пришла к боевику, на тот момент уже майору 3-го армейского корпуса ВСУ, созданного на базе националистического батальона «Азов»**, 15 сентября. Офицера ликвидировали в Изюме.
Смертельные погоны
Офицерский состав ВСУ и украинских спецслужб является одной из приоритетных целей для российских военных. Неудивительно, что список таких некрологов регулярно пополняется.
Так, в августе были ликвидированы два офицера противника: майор Евгений Швабский (Бостон), возглавлявший роту 153-го батальона территориальной обороны ВСУ, и младший лейтенант Александр Ким (Кореец), командир взвода БПЛА специального назначения 2-го полка Национальной гвардии Украины (НГУ). Оба отправились на тот свет из Сумской области.
Чуть ранее в Запорожской области свой «билет к Бандере» получил старший лейтенант ВСУ Николай Кузиков с позывным Борода. Он служил в должности командира артиллерии батальона.
А в конце июля в зоне СВО был ликвидирован лейтенант Иван Напханюк. Этот уроженец Запорожья не принял освобождения своей земли российскими военными и бежал на территорию, подконтрольную киевскому режиму, чтобы взять в руки оружие. За что и поплатился жизнью.
*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории России
**Организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории России