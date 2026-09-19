В Николаевской области боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) жестоко расправился с двумя сослуживцами. Об очередном преступлении украинских военных сообщают СМИ «незалежной» со ссылкой на данные прокуратуры.

Игра не задалась

По информации прессы, военные втроем снимали одну квартиру. Тыловую скуку они скрашивали обильными возлияниями и карточной игрой.

Во время такого застолья и произошел конфликт. Двое сослуживцев схватили своего разбуянившегося товарища, связали и засунули в спальный мешок. После чего разошлись по разным комнатам.

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Но связанный не собирался сдаваться. Он сумел выбраться из спальника, схватил автомат и выстрелил в одного из военных. Второй на выстрел вбежал в комнату и тоже получил свою порцию свинца.

Расправившись с «побратимами», убийца протрезвел и даже попытался оказать жертвам первую помощь. Но было уже поздно – они умерли. Тогда боевик сам вызвал полицию и во всем признался. Суд приговорил военного к 14 годам колонии, которые он вряд ли отсидит – ВСУ очень не хватает «пушечного мяса» на передовой.

Кошмар всей страны

Боевики ВСУ давно стали постоянными «героями» криминальной хроники. Озверевшие военные превратились в настоящий кошмар для своих сограждан, которых они якобы защищают.

Так, недавно в Сумской области военнослужащий черенком лопаты насмерть забил свою сожительницу . Поводом стало то, что женщина отказала ему в интимной близости. После убийца раскаялся и даже вызвал скорую, но та лишь констатировала смерть женщины.

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А августе украинский военнослужащий в Одессе насмерть забил свою девушку. После убийства он завернул тело жертвы в линолеум и еще несколько дней жил в квартире с трупом . Страшную находку обнаружила мать солдата, пришедшая навестить сына. Она же и вызвала полицию.