Россия настроена продолжать курс на укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Кабо-Верде, сообщает МИД РФ.

«В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде и выражают настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-кабовердианского сотрудничества на благо народов двух стран, в интересах обеспечения мира и стабильности в Африке», — сказано в публикации.

Островное государство Кабо-Верде расположено в Атлантическом океане, примерно в 600 километрах от побережья Африки. Президентские выборы в стране состоялись 15 ноября. Победу одержал действующий глава государства Жозе Мария Невеш с 63,96% голосов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает перспективы сотрудничества с США в арктическом регионе.