Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Латвии в РФ Рамону Красовску и предупредило ее о риске срыва пенсионных выплат почти шести тысячам проживающих в республике отставников из-за ультимативных требований Риги уволить местных сотрудников российского диппредставительства. Об итогах встречи, состоявшейся 23 ноября, 24 ноября сообщила пресс-служба МИД России.

Поводом для демарша послужило категоричное требование латвийских властей расторгнуть договоры с нанятыми на месте работниками Отдела социального обеспечения (ОСО) при консульском отделе посольства России в Риге.

На Смоленской площади дипломату подробно разъяснили, к каким сбоям в работе представительств обеих стран приведет такой шаг: ключевой проблемой станет полная остановка начисления пенсий отставникам оборонных ведомств, которые оформляются именно через ОСО в рамках двустороннего межправительственного соглашения от 30 апреля 1994 года.