Министерство иностранных дел России передало Латвии дипломатическую ноту с предложениями возобновить консультации по условиям найма и правовому статусу персонала диппредставительств. Документ был вручен временному поверенному в делах республики Рамоне Красовске, сообщили 24 ноября в пресс-службе МИД РФ.

В ноте содержатся развернутые предложения Москвы по перезапуску переговорного процесса о приеме на работу местных специалистов в посольство Латвии в российской столице в рамках законодательства РФ.

Одновременно российская сторона выступила с инициативой провести консультации для корректировки межправительственного соглашения от 30 апреля 1994 года и закрепления статуса сотрудников Отдела социального обеспечения (ОСО) при консульском отделе посольства России в Риге.

Необходимость этих шагов на Смоленской площади объяснили тем, что увольнение работников ОСО, на котором категорично настаивает Рига, полностью заблокирует действующий механизм выплат почти для шести тысяч отставников оборонных ведомств и их родных.

Среди получателей этих средств числятся обладатели паспортов обеих стран, для многих из которых российская пенсия служит единственным источником дохода, поэтому в Москве призвали латвийские власти не провоцировать тяжелые бытовые трудности для пожилых людей.