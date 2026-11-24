Российская сторона приветствует решение Таджикистана выйти из Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщили в МИД РФ.

«В лагере МУС еще одним участником меньше <…> Мы приветствуем такие решения. Международные институты не должны дискредитировать себя политической предвзятостью», - говорится в сообщении правового департамента, опубликованном в канале МИД РФ в мессенджере «Макс».

В департаменте обратили внимание, что секретариат ООН 20 ноября официально уведомил страны о решении Душанбе выйти из Римского статута. В ведомстве сочли этот шаг Таджикистана продолжением тенденции последних месяцев, когда все больше стран предпочитают дистанцироваться от МУС из-за сомнений в его репутации и беспристрастности.

Отметим, в соответствии с положениями договора, Таджикистан сохранит свой статус участника в течение переходного периода и окончательно прекратит свое членство через год, 20 ноября 2027 года.

Деятельность МУС неоднократно становилась объектом критики на высшем уровне. Так, глава РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия — Китай — США заявил, что стороны пришли к мнению о политизированном характере решений, принимаемых этой судебной инстанцией.