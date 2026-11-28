Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что защита национальных интересов страны остается для Рима приоритетом, несмотря на поддержку Украины. Об этом она сказала после телефонного разговора с Владимиром Зеленским по поводу атаки ВСУ на ливийский порт Бенгази.

По словам Мелони, глава киевского режима в ходе диалога разъяснил свои предыдущие заявления, которые вызывали немало сомнений у итальянской стороны.

«Наша позиция в поддержку Украины не меняется. Однако это никогда не может быть важнее защиты национальных интересов Италии», — заявила глава правительства на национальной ассамблее партии «Мы умеренные».

Накануне Bloomberg сообщил, что в пятницу Мелони провела напряженный телефонный разговор с Зеленским из-за украинской атаки на порт Бенгази в Ливии.