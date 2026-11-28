Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что по-прежнему привержена продолжению гуманитарной деятельности, которая касается России и Украины.

«Я по-прежнему привержена продолжению своей гуманитарной работы и воссоединению семей. Воссоединение каждого ребенка с его родителями приближает нас на один шаг к лучшему миру для всех», — написала Мелания Трамп в соцсети.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова выразила благодарность Мелании Трамп за личное участие и содействие в возвращении детей к родственникам.

До этого момента стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев передал Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая сделала его в знак благодарности за спасение.