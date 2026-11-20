Первая леди США Мелания Трамп в интервью телеканалу Fox Business обратила внимание, что в прессе часто возникают предположения о пристрастии президента Дональда Трампа к нездоровой пище.

Она отметила, что рацион ее супруга вовсе не так плох, как об этом говорят, однако во время поездок порой гораздо удобнее воспользоваться фастфудом.

При этом первая леди призналась, что сама подобную пищу употребляет довольно редко.

Репутация Трампа как поклонника фастфуда закрепилась давно. Один из ярких эпизодов произошёл в апреле прошлого года, когда президент заказал доставку в Овальный кабинет. Акция была частью продвижения инициативы «Никаких налогов на чаевые». Курьер привёз два пакета с чизбургерами и картошкой фри, а глава Белого дома отблагодарил его, оставив 100 долларов чаевыми.

Ещё один запоминающийся случай случился в ходе предвыборной кампании 2024 года. В одном из ключевых округов Пенсильвании Трамп лично поработал в заведении фастфуда. Президент встал за прилавок и подавал посетителям картошку фри и другие блюда из меню.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, как прошла встреча с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме.