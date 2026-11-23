Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в «Московском журнале международного права» научную статью о суверенитете и ядерном оружии. Она называется «Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности». В ней Медведев подробно рассматривает проблемы суверенитета и ядерного статуса в современном мире.

Медведев детально описывает подходы к пониманию государственного суверенитета и указывает на его первичность по отношению к многосторонним соглашениям.

Зампред СБ РФ поясняет, что концепции безопасности стран проистекают из суверенитета и суверенных прав. Принцип безопасности при этом оказывается выше любых соглашений, так как от него зависит само существование государств.

Медведев напоминает, что применение ядерного оружия для спасения страны в исключительных случаях не запрещено международным правом. Перечень же таких исключительных случаев определяет сама ядерная держава, опираясь на собственные представления о соразмерности ответа за нанесенный ей ущерб. Политик назвал Россию в этом вопросе очень ответственной державой, так как Москва имела все основания применить ядерное оружие в ответ на действия киевского режима и его западных спонсоров, но не сделала этого.

Говоря о ситуации с режимом ядерного нераспространения, зампред СБ РФ обращает внимание на двойные стандарты в данной сфере. Медведев указывает на несправедливые карательные подходы западных стран в адрес Ирана и одновременное использование ими лазеек в международном праве для фактической нуклеаризации Германии и Японии.

Медведев называет двойные стандарты главной помехой для успеха Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее стало известно о намерении Литвы отменить запрет на размещение ЯО.