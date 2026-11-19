Европа стала никому не нужна, потому что потакает нацистам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».
Он отметил, что еще в середине ХХ века Европа была востребована мировым сообществом, и та же Великобритания все же вошла в число стран-победителей во Второй мировой войне.
Сейчас же, по словам Медведева, Старый Свет никому не нужен, так как потакает нацистам, прикрываясь при этом заявлениями о свободах. Лидеров Европы политик назвал безголовыми людьми с убогими мозгами, в которых не может родиться ни одной разумной идеи.
Кроме того, как считает Медведев, представители Европы своим поведением сами вычеркнули себя из числа тех людей, которые влияют на принятие решений.
Ранее зампред Совбеза РФ сыронизировал над «русским следом» в политическом кризисе в Польше.