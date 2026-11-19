Европа стала никому не нужна, потому что потакает нацистам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

Он отметил, что еще в середине ХХ века Европа была востребована мировым сообществом, и та же Великобритания все же вошла в число стран-победителей во Второй мировой войне.

Сейчас же, по словам Медведева, Старый Свет никому не нужен, так как потакает нацистам, прикрываясь при этом заявлениями о свободах. Лидеров Европы политик назвал безголовыми людьми с убогими мозгами, в которых не может родиться ни одной разумной идеи.

Кроме того, как считает Медведев, представители Европы своим поведением сами вычеркнули себя из числа тех людей, которые влияют на принятие решений.