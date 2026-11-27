Разбирательство в отношении действующего вице-президента Филиппин Сары Дутерте могут завершить до конца 2026 года, пишет Manila Bulletin.

«Прокуроры свели претензии в рамках процедуры импичмента к одному пункту о наличии необъяснимых богатств, остальные три обвинения были сняты. Они рассчитывают завершить разбирательство до конца года», — сказано в публикации.

Согласно информации издания, в случае вынесения обвинительного приговора Сару Дутерте отстранят от должности и навсегда лишат права занимать государственные посты.

Уточняется, что пока Сара Дутерте не планирует покидать свой пост. Она заявляла о намерении оспорить обвинения и отмечала, что готовится к вероятному неблагоприятному исходу процедуры импичмента.