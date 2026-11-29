Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало исследования коронавируса, которые привели к пандемии. Об этом он написал в соцсети X*.

«USAID финансировало исследования коронавируса, убившие миллионы людей и парализовавшие жизнь во всем мире!» — говорится в публикации Маска.

Накануне USAID сообщило, что при предыдущих администрациях агентство использовалось для продвижения радикальной повестки, противоречащей ценностям США. В целях обеспечения прозрачности ведомство объявило о публикации документов, служебных записок и внутренних переписок, раскрывающих его деятельность.

В феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила работу USAID.

Ранее Маск также поддержал обвинения USAID во вмешательстве в политику других государств.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.