Основатель SpaceX Илон Маск в интервью газете The New York Times назвал ложью заявления Владимира Зеленского, касающиеся спутниковых систем Starlink и Starshield.

«Не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду», - сказал Маск.

Он также подчеркнул, что Starlink не должна становиться участником украинского конфликта или использоваться для проведения наступательных военных операций. По его словам, компания не намерена допускать применения коммерческой спутниковой сети таким образом, чтобы это могло сделать ее одной из сторон боевых действий.

Вместе с тем предприниматель признал важность Starlink для Украины. Он заявил, что система обеспечивает связь для Вооруженных сил Украины и страны в целом, а ее отключение, по его оценке, привело бы к немедленному обрушению всей передовой.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США и компании SpaceX снять ограничения с работы Starshield.