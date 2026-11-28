Французский лидер Эммануэль Макрон признал, что санкции против РФ обернулись против его страны. Он заявил, что Россия, ранее покупавшая сельхозпродукцию у Франции, после закрытия рынка стала сама крупным экспортером и конкурентом в этой сфере.

В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко объяснил, почему Макрон именно сейчас начал признавать ошибки.

«Макрон и как человек, и как политик еще в расцвете сил, и ему хочется продолжения, ему хочется остаться в центре внимания европейского и международного. Думаю, он готовит вариант попытки формирования взгляда, приближённого к объективности, для того, чтобы можно было поругать и поучить и правых, и левых, и центристов, и, главное, себя дистанцировать», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что изменения риторики Макрона связаны только с его желанием остаться в политике.

«Сейчас он говорит так, сейчас, как будто не он формировал эти санкции, как будто не он в них участвовал, как будто не он проводил различного рода выпады, не он злоупотреблял антироссийской риторикой, не французские суда задерживали российские и так далее, и тому подобное. Он старается трансформировать свой имидж из такого одержимого русофоба в человека, как любят говорить, стоящего над схваткой. То есть это просто риторика. Это не надо воспринимать как изменения каких-то убеждений, и не надо это рассматривать как применительно к Франции. Ему хочется продолжения, ему хочется быть на ведущих ролях в политике. Макрон и Мерц хотели бы определять, как двигаться Европе. Они пробуют разные варианты, при которых остались бы востребованы в политической жизни Европы, именно Европы, а не своих стран. И более того, им хотелось бы, чтобы статус был европейских лидеров», — отметил собеседник издания.

Оленченко подчеркнул, что сейчас от амплуа русофобов начинают отказываться и другие политики.

«Сейчас не только у них, но и у других политиков встала проблема того, что амплуа русофобов уже себя исчерпало, и многие на эту роль претендовали. И сейчас многие ищут какие-то варианты, как бы плавно дистанцироваться от этого, но сохранить, скажем, свой интерес и свои амбиции, — добавил он.