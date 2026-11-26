Президент Франции Эммануэль Макрон заменит на саммите ЕС в Брюсселе испанского премьера Педро Санчеса, занятого внеочередными выборами в своей стране, сообщает KP.RU со ссылкой на Euronews.

«По данным телеканала, между Макроном и Санчесом сложились "близкие личные отношения" и "прочные политические связи"», — отмечается в публикации.

С этим издание связывает согласие французского президента представлять интересы Мадрида на общеевропейской встрече. Также в материале говорится о недавней акции протеста в Испании: около 50 участников забастовки проникли в студию RTVE в Барселоне во время прямого эфира. Они развернули плакаты, после чего трансляцию прервали.