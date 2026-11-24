Противодействие героизации нацизма на Украине стало темой обсуждения замглавы МИД России Дмитрия Любинского и замгендиректора МИД Израиля Мейрава Эйлона Шахара, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что встреча прошла 24 ноября. Стороны обменялись мнениями по вопросам международной контртеррористической и антиэкстремистской повестки, в том числе поговорили об угрозе роста радикализации населения в государствах, затронутых конфликтами.

«Обсуждена также тема противодействия героизации нацизма на международной арене и в конкретных странах, прежде всего на Украине», - рассказали в ведомстве.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что героизация нацизма и переписывание истории является угрозой основополагающим ценностям демократии и прав человека, а также международной и региональной безопасности.