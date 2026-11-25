Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому изданию Le Point подтвердил факт помилования Сергея Тихановского. По словам главы государства, решение было принято после обращения Светланы Тихановской, которая, как отметил белорусский лидер, доходила в своих просьбах до контактов с американским президентом Дональдом Трампом.

«Одна попросила, чтобы супруга отпустили. Аж до Трампа дошла: "Отпустите Сережу, отпустите!" Мы Сережу отпустили», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

В ходе беседы белорусский президент также прокомментировал семейную ситуацию в этой паре, заявив, что между супругами произошел конфликт из-за раздельного проживания. По его версии, Тихановский устроил скандал, узнав о жизни жены в Европе. « Она просила отпустить ее за границу - я ей помог. И деньгами помог, и вывез. Попросила мужа отпустить - бери», — добавил Лукашенко, упомянув, что пошел навстречу прежде всего ради двоих детей пары.

Кроме того, комментируя события 2020 года, глава Белоруссии заявил, что действовал строго в рамках своих полномочий, не допустив дестабилизации обстановки в стране. Он также провел параллель с ситуацией во Франции, отметив, что действия местных силовиков в отношении участников беспорядков схожи с методами, которые применялись в Минске.