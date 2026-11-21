Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена добиваться публичной реакции ООН на атаку беспилотников на поселок Юбилейное в Луганске. Об этом она сообщила в своем канале на платформе «Макс».

По словам омбудсмена, для этого уже готовится обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о массированной атаке БПЛА ВСУ на поселок Юбилейное. В результате обрушились перекрытия многоквартирного жилого дома. Погибли шесть человек, еще шестеро получили ранения, в том числе восьмилетняя девочка. Повреждения зафиксировали в 19 жилых домах.