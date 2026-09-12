Вслед за провалом в Саксонии-Анхальт Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем ждет провал на выборах 20 сентября в Мекленбург-Передней Померании. По опросам, сейчас ХДС может рассчитывать лишь на 7 процентов голосов избирателей в этом регионе. Эксперты уверены, что отставка Мерца становится все более очевидной.

В эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что Мерц, фактически, сливает свою партию.

«У него очень плохая поддержка среди населения. Он сливает, фактически, свою партию», — сказал эксперт.

При этом, по словам политолога, на самом Мерце, его личных перспективах, отставка никак не отразится. Он уйдет из политики и займется профессиональной деятельностью.

«Мерц — это человек, который имеет серьёзную поддержку в кругах атлантистов: это и “Атлантический мост”, это и американцы, особенно демократы, это и корпорация “Блэкрок”. Не думаю, что Мерц будет иметь какие-то серьёзные проблемы после того, как перестанет быть главой партии», — уточнил он.

Отвечая на вопрос о возможном компромате на Мерца, Данилин объяснил, что такие материалы, скорее всего, есть, но в ход их не пустят.

«Думаю, компромата там достаточно. Другой вопрос, дадут ли ему ход. На этот счет есть серьезные сомнения», — добавил он.