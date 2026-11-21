В Шэньчжэне прошла первая в истории трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа. В эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт по международной политике Андрей Климов обозначил, какие темы поднимались главами трех государств.

«Главный момент, что встреча состоялась. Когда вопросы рассматриваются на таком уровне, они все главные», - подчеркнул он.

По словам эксперта, участники трехсторонней встречи обсудили несколько позиций, которые «сами по себе являются непростыми для реализации».

«Если говорить с точки зрения, например, такого цивилизационного взгляда, главное - это не допустить Третьей мировой войны, которая может стать последней для всей человеческой цивилизации, для рода людского. Там об этом говорилось. Также обсуждался вопрос, связанный с энергетикой. Без энергетики в мире XXI века практически ничего не будет работать, люди не смогут полноценно существовать. Значит, это тоже вопрос выживания планеты, только с экономической точки зрения», - сказал он.

Климов объяснил, что еще одним из обсуждений стало международное право и его применение во всем мире.

«Было еще два важных момента, связанных с международным правом и его применением во всем мире. Речь шла, например, о сомнительной деятельности международного уголовного суда, который не является чем-то уважаемым в наших странах, в Китае, в России и США. Мы не члены международного уголовного суда, туда не собираемся. Обсуждались вопросы некой реконструкции или корректировки того, что называется Организацией Объединённых Наций, постольку это не имеет разумных альтернатив, но она уже отстаёт от того времени, в котором мы живём», - объяснил собеседник издания.

Ранее эксперт по международному праву Франсишку Перейра Коутинью назвал встречу лидеров РФ, КНР и США на полях АТЭС в китайском Шэньчжэне победой для российского президента Владимира Путина.